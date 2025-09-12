Михалков перечислил преимущества «Бриллиантовой бабочки» перед «Оскаром»

Никита Михалков: «Бриллиантовая бабочка» поможет сохранить традиционные ценности

На деловом завтраке российского режиссера Никиты Михалкова под названием «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения», который прошел в рамках Восточного экономического форума-2025 (ВЭФ-2025), обсудили создание Евразийской киноакадемии и запуск кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие прошло 6 сентября. Подчеркивается, что целью обоих проектов является введение альтернативы для стран, «выступающих за укрепление традиционных ценностей и культурного суверенитета».

«Если мы пойдем путем продолжения традиций — традиций кинематографа как в Евразийской киноакадемии, да и традиций в других сферах нашей жизни, это очень сложный путь, — это путь сопротивления, но именно это сопротивление нас и сделает сильными, и сделает так, чтобы нашу культуру нельзя было даже думать отменять, и чтобы это формировало наш иммунитет во всех смыслах слова, и чтобы эта культура была силой, а не ахиллесовой пятой, как на Западе», — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Михалков, в свою очередь, заметил, что западные кинопремии оценивают не художественную составляющую кино, а только идеологию. «Главная задача киноакадемии и ее первого мероприятия — кинопремии "Бриллиантовая бабочка" — сохранение традиционных ценностей, истории, культуры, это возможность сохранить тот самый настоящий кинематограф для высказывания больших художников», — подчеркнул кинематографист.

При этом помощник президента России Владимир Мединский добавил, что история с Евразийской киноакадемией и новой кинопремией может занять достаточно много времени для полноценной реализации. «Важнейшая задача сейчас — вместе с другими странами евразийского пространства, с другими крупными кинематографическими державами создать самовоспроизводящийся механизм. И тогда у этой идеи будет большое будущее», — подчеркнул он.

На данный момент заявки на участие в премии «Бриллиантовая бабочка» подали более 15 стран, среди которых Вьетнам, Индия, Китай, Монголия, ОАЭ, Турция и ЮАР.

Ранее Михалков и министр культуры Российской федерации Ольга Любимова презентовали статуэтку, которая будет вручаться победителям Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».