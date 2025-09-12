На МКС отправили российскую установку для создания полупроводников в условиях космоса

На Международную космическую станцию (МКС) вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» отправили первую российскую установку для создания полупроводников в условиях космоса. Об этом сообщает Институт физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук.

По данным организации, в рамках проекта «Экран-М» предполагается, используя преимущества космического вакуума, создание методом молекулярно-лучевой эпитаксии высокочистых полупроводников.

«В рамках проекта стартует начальная стадия развития технологии молекулярно-лучевой эпитаксии в космосе: отработка оборудования, анализ свойств полученного материала», — сказал главный конструктор проекта, доктор физико-математических наук Александр Никифоров.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-32» стартовала к МКС.

Всего корабль доставит на МКС около 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.