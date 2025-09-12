Россия
Над российским регионом сбили более 20 украинских дронов

Дрозденко: Более 20 дронов ВСУ уничтожено над территорией Ленинградской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Над территорией Ленинградской области уничтожено более украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в ряде мест зафиксировано падение обломков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», — уточнил Дрозденко.

До этого Дрозденко предупреждал о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с сохраняющейся угрозой.

Ранее в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». По данным SHot, были задержаны на вылет восемь рейсов, еще три отменены.

