Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:03, 12 сентября 2025Наука и техника

НАСА увеличило финансирование миссии на Титан в четыре раза

ArsTechnica: НАСА увеличило финансирование миссии на Титан в четыре раза
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

НАСА увеличило финансирование миссии на Титан в четыре раза, пишет издание ArsTechnica со ссылкой на отчет Управления генерального инспектора.

Вместо 850 миллионов долларов, которые изначально планировалось потратить на программу Dragonfly в 2019 году, ее планируемое финансирование к настоящему времени выросло до 3,35 миллиарда долларов, а сроки запуска перенесены с 2026 года на 2028-й. Причиной переноса запуска миссии стало, согласно отчету, недостаточное финансирование программы в ее первые годы, совпавшее по времени с эпидемией COVID-19.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В ноябре 2024-го портал SpaceNews сообщил, что НАСА выбрало сверхтяжелую ракету Falcon Heavy компании SpaceX для запуска миссии Dragonfly к спутнику Сатурна.

В апреле того же года издание рассказало, что НАСА официально утвердило отправку на Титан миссии Dragonfly, включающей беспилотный вертолет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    В российском регионе начнут отмечать новый праздник

    Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

    Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

    Британский принц Гарри приехал в Киев

    Глава МИД Польши приехал в Киев

    Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

    Российский вратарь сменил команду в НХЛ

    Шац опубликовал видео с «чернокожей» Лазаревой и пошутил о собеседовании на въезд в США

    Карпин пояснил слова о готовности к уходу из «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости