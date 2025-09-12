НАСА увеличило финансирование миссии на Титан в четыре раза

НАСА увеличило финансирование миссии на Титан в четыре раза, пишет издание ArsTechnica со ссылкой на отчет Управления генерального инспектора.

Вместо 850 миллионов долларов, которые изначально планировалось потратить на программу Dragonfly в 2019 году, ее планируемое финансирование к настоящему времени выросло до 3,35 миллиарда долларов, а сроки запуска перенесены с 2026 года на 2028-й. Причиной переноса запуска миссии стало, согласно отчету, недостаточное финансирование программы в ее первые годы, совпавшее по времени с эпидемией COVID-19.

В ноябре 2024-го портал SpaceNews сообщил, что НАСА выбрало сверхтяжелую ракету Falcon Heavy компании SpaceX для запуска миссии Dragonfly к спутнику Сатурна.

В апреле того же года издание рассказало, что НАСА официально утвердило отправку на Титан миссии Dragonfly, включающей беспилотный вертолет.