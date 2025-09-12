Стало известно о возможной роли НАТО в массированном ударе по российским регионам

Военблогер Живов: Атаке двухсот дронов ВСУ предшествовала работа самолета НАТО

Атаке более чем двухсот дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам предшествовала работа самолета-разведчика НАТО. О возможной роли Североатлантического альянса в ударе ВСУ стало известно из публикации российского военблогера Алексея Живова в Telegram.

Как отметил публицист, его коллеги обратили внимание на то, что перед массированной атакой, в ходе которой значительная часть удара пришлась по Ленинградской области, над расположенными вблизи региона странами Балтии был замечен самолет Gulfstream Военно-воздушных сил Италии. Согласно утверждению Живова, этот самолет мог оказывать помощь украинским дронам в построении маршрута к целям.

Военблогер заявил, что подобные действия со стороны НАТО являлись бы прямой вовлеченностью в конфликт.

Известно, что в ночь на пятницу, 12 сентября, ВСУ выпустили свыше 220 беспилотников самолетного типа по территории России. Дроны перехватили в том числе над Смоленской, Ленинградской, Новгородской областями и Московским регионом. Предположительно, для атаки могли использоваться беспилотники модели «Лютый».