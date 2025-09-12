Забота о себе
21:00, 12 сентября 2025Забота о себе

Названы последствия неправильной гигиены после туалета

Врач Марин предупредила об ухудшении течения геморроя из-за туалетной бумаги
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

Врач Сара Марин заявила, что многие люди имеют неправильные гигиенические привычки после посещения туалета. Их опасные последствия она назвала в беседе с изданием 20minutos.

Как отметила Марин, после дефекации необходимо подмываться. Особенно это касается людей с геморроем и анальными трещинами, поскольку туалетная бумага раздражает кожу ануса, из-за чего ухудшается течение этих заболеваний. К тому же струя воды банально лучше очищает, пояснила она.

Женщин же медик предупредила о том, что, если подтираться движением от ануса к влагалищу, кишечная палочка из заднего прохода может попасть во влагалище, что чревато различными инфекциями.

Марин добавила, что подмываться также полезно во время менструации. «В этот период в организме вырабатываются простагландины, которые вызывают боль и сокращение мышц в этой области. Теплая вода помогает расслабить анальные мышцы и уменьшить боль», — объяснила она.

Ранее ортопед Артур Тумашевич рассказал о правильном уходе за зубами. Он напомнил о важности своевременных профилактических осмотров у стоматолога.

