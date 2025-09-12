Экономика
15:24, 12 сентября 2025Экономика

Немецкий автогигант, ушедший из России после начала СВО, подал заявку на регистрацию товарного знака. Что за этим стоит?

Mercedes намерен зарегистрировать в РФ два товарных знака
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ушедший с российского рынка после начала специальной военной операции (СВО) немецкий автогигант — концерн Mercedes-Benz — подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По имеющейся информации, товарный знак регистрируется сразу по двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Так, немецкий концерн решил зарегистрировать товарный знак в 12 и 37 классах МКТУ. К первому относятся производство транспорта, а также изготовление двигателей и других отдельных частей транспортных средств, ко второму — услуги по техническому обслуживанию и ремонту машин.

Уточняется, что заявка на регистрацию товарного знака «Mercedes-Benz» поступила 10 сентября 2025 года из Германии.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Шансы на возвращение Mercedes-Benz в Россию оценили

Эксперты в автомобильной отрасли считают регистрацию товарного знака в РФ попыткой Mercedes-Benz защитить авторские права в России. Об этом заявили в дилерской группе «Автодом», владеющей бывшим заводом Mercedes в Подмосковье, в беседе с РИА Новости.

«Регистрация бренда — это просто защитный шаг, чтобы авторские права не были использованы кем-либо и не могли нанести ущерб», — приводит агентство слова собеседника.

Вместе с тем, как отметили в «Автодоме», этот шаг говорит о том, что концерну «не безразличен российский рынок и они серьезно воспринимают свое будущее на нем». «Но нельзя сказать, что это какой-то шаг к возвращению», — уточнил эксперт.

Mash со ссылкой на аналитиков также пишет, что компания не вернется в Россию в ближайшие 10 лет. Это объясняется неликвидностью из-за обилия авто китайских производителей на российском рынке и отсутствием интереса у россиян к машинам этой немецкой марки с пробегом.

Предпосылок для роста и прибыли нет, продажи прогнозируются низкие, а китайские модели успели отвоевать большую долю рынка

Mash

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин также заявлял, что перспективы возвращения немецкого концерна Mercedes-Benz в Россию довольно туманны. По его словам, автогигант оставил «негативный осадок» у российских покупателей, почти полностью лишив их возможности диагностировать и обслуживать свои автомобили. На этом фоне отношение к Mercedes в России сейчас не самое лучшее, резюмировал Житнухин.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Mercedes-Benz ушел из России после начала СВО

Немецкий производитель автомобилей решил приостановить производство автомобилей на территории России и поставки в страну в марте 2022 года — после начала спецоперации на Украине. В октябре того же года стало известно о планах компании продать завод в Подмосковье. Через год завод Mercedes в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском округе выкупила дилерская группа «Автодом».

Примечательно, что концерн сохранил за собой право выкупить бизнес обратно «за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком».

