Овечкина сфотографировали с отсутствующим в продаже минивэном Aurus

Александра Овечкина сфотографировали c отсутствующим в продаже минивэном Aurus

На портале PlatesMania появились фотографии человека, похожего на российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Он стоит рядом с минивэном Aurus Arsenal.

Уточняется, что фото сделаны в Москве. Минивэн пока не поступил в продажу, данный автомобиль используется только госструктурами, его цена остается неизвестной.

Ранее были подсчитаны доходы Овечкина в отпуске. Предварительно, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями и мог заработать более 3,3 миллиарда рублей.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.