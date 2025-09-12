Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
15:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шанхайские Драконы
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|1/2 финала
Байер
Сегодня
21:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|3-й тур
14:27, 12 сентября 2025Спорт

Овечкина сфотографировали с отсутствующим в продаже минивэном Aurus

Александра Овечкина сфотографировали c отсутствующим в продаже минивэном Aurus
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Retired electrician / Wikimedia

На портале PlatesMania появились фотографии человека, похожего на российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Он стоит рядом с минивэном Aurus Arsenal.

Уточняется, что фото сделаны в Москве. Минивэн пока не поступил в продажу, данный автомобиль используется только госструктурами, его цена остается неизвестной.

Ранее были подсчитаны доходы Овечкина в отпуске. Предварительно, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями и мог заработать более 3,3 миллиарда рублей.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    В США оценили сроки отказа Европы от российского газа

    Захарова пригрозила ЕС за хищение российских активов

    Центробанк предупредил о последствиях дефицита бюджета

    Онколог развеяла предубеждение о донорстве костного мозга

    Захарова назвала Норвегию лжемиротворцем

    «Альфа-Банк» объяснил сбой в работе приложения

    Артемий Лебедев сравнил Евросоюз с жабой

    Раскрыты подробности нового пакета санкций ЕС против России

    Овечкина сфотографировали с отсутствующим в продаже минивэном Aurus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости