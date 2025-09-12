Мир
Оценены проблемы России в случае конфликта с НАТО на Балтике

Экономист Поливач: Россия будет заложницей географии в случае конфликта с НАТО
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия окажется заложницей своей же географии в случае потенциального конфликта с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач в интервью «Ленте.ру».

«Россия — заложник своей географии. Финский залив замерзает. Чтобы обеспечить круглогодичное патрулирование и всепогодную связь, нужны десятки кораблей вроде "Ивана Папанина". Война никогда не идет "на ровном столе" — ее характер диктует местность. Сейчас мы укрепляем побережье. Это позволит усилить стратегические позиции России», — указал эксперт.

Поливач также отметил процесс милитаризации Балтийского моря, в частности, политику враждебно настроенных к России Эстонию и Финляндию. Он подчеркнул, что в российской военной доктрине четко указана важность этого региона, и Москва готова реагировать любые угрозы, которые могут возникающие оттуда.

7 сентября помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между Россией и Западом. По его словам, диверсии на газопроводах «Северный поток» стали первым шагом к новому витку напряженности в регионе.

