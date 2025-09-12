Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:30, 12 сентября 2025Силовые структуры

Появились новые подробности по делу скандально известного в России многоженца

Адвокат Вербицкая: Показания дочери о разврате многоженца Сухова подтверждаются
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ivan Sukhov / VKontakte

Показания дочери о развратных действиях многоженца и отца 14 детей Ивана Сухова подтверждаются в ходе расследования. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката девушки Юлии Вербицкой.

По ее словам, несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких «доказательствах невиновности», показания Анны находят свое подтверждение и соответствуют действительности. Также выяснилось, что сам Сухов собирал на свою же дочь компромат.

Адвокат будет настаивать на психолого-психиатрической экспертизе Сухова, так как его сожительство с несколькими женщинами и их детьми свидетельствует о психических отклонениях. Такие люди могут быть опасны для общества и подлежат лечению, считает юрист.

Ранее сообщалось, что Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю по уголовному делу о разврате и выразил готовность сотрудничать со следствием. Свою вину в развратных действиях в отношении дочери он отрицает. У него пока нет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого по делу.

Следователи из Владимирской области возбудили уголовное дело 10 сентября. В начале июня Сухова обвинила в домогательствах старшая дочь. По словам девушки, действия интимного характера со стороны отца она терпела с 14 лет. Сотрудники СК допросили его близких и провели необходимые экспертизы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский подполковник после возвращения из плена стал командиром бригады ВСУ. Его подразделение массово сдалось в 2022 году

    Избившему свою мать российскому актеру грозит до десяти лет заключения

    Украинские телефонные мошенники переориентировались на другую аудиторию

    Во Франции более ста депутатов поддержали импичмент Макрону

    Экс-офицер армии США заявил о тревоге поляков из-за действий Германии

    Москвичам рассказали о погоде в День города и рекорде атмосферного давления

    ВСУ вновь атаковали Россию после одного из самых масштабных с начала года налетов БПЛА

    Москвичам рассказали о погоде в День города

    Серебро подорожало до максимума за 14 лет

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости