Появились новые подробности по делу скандально известного в России многоженца

Адвокат Вербицкая: Показания дочери о разврате многоженца Сухова подтверждаются

Показания дочери о развратных действиях многоженца и отца 14 детей Ивана Сухова подтверждаются в ходе расследования. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката девушки Юлии Вербицкой.

По ее словам, несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких «доказательствах невиновности», показания Анны находят свое подтверждение и соответствуют действительности. Также выяснилось, что сам Сухов собирал на свою же дочь компромат.

Адвокат будет настаивать на психолого-психиатрической экспертизе Сухова, так как его сожительство с несколькими женщинами и их детьми свидетельствует о психических отклонениях. Такие люди могут быть опасны для общества и подлежат лечению, считает юрист.

Ранее сообщалось, что Сухов написал заявление о добровольной явке к следователю по уголовному делу о разврате и выразил готовность сотрудничать со следствием. Свою вину в развратных действиях в отношении дочери он отрицает. У него пока нет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого по делу.

Следователи из Владимирской области возбудили уголовное дело 10 сентября. В начале июня Сухова обвинила в домогательствах старшая дочь. По словам девушки, действия интимного характера со стороны отца она терпела с 14 лет. Сотрудники СК допросили его близких и провели необходимые экспертизы.