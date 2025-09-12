Путин: Семья является главным хранителем культуры

Президент России Владимир Путин назвал семью главным хранителем культуры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, именно в семье укоренены идентичность и национальный характер. Он добавил, что для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей.

Российский лидер подчеркнул, что культура — это также и преемственность поколений, и передача духовно-нравственных ценностей.

Ранее президент России заявил, что роль культуры в противодействии идеям неонацизма и русофобии должна только расти. Он также отметил, что многонациональность России является бесценным даром. Именно это и определило богатство российской культуры.