23:23, 12 сентября 2025Россия

Путин назвал семью главным хранителем культуры

Путин: Семья является главным хранителем культуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал семью главным хранителем культуры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, именно в семье укоренены идентичность и национальный характер. Он добавил, что для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей.

Российский лидер подчеркнул, что культура — это также и преемственность поколений, и передача духовно-нравственных ценностей.

Ранее президент России заявил, что роль культуры в противодействии идеям неонацизма и русофобии должна только расти. Он также отметил, что многонациональность России является бесценным даром. Именно это и определило богатство российской культуры.

    Все новости