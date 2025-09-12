Российская теннисистка проиграла 123-й ракетке мира и отказалась от рукопожатия

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гвадалахаре (Мексика). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 12 сентября, и продлилась два сета. 123-я ракетка мира Касинцева одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Кудерметова занимает 26-е место в рейтинге WTA.

После матча россиянка отказалась от рукопожатия с соперницей. Она пожала руку судье и покинула корт. Касинцева владеет русским языком, ее мать — Юлия Касинцева — уроженка России.

В конце августа Кудерметова не смогла преодолеть первый круг US Open. Она уступила 149-й ракетке мира из Индонезии Джаниче Чен.