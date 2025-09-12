Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:08, 12 сентября 2025Наука и техника

Российский боевой «Иван Папанин» получил оценку в США

NI: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» проломит не только лед
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Универсальный патрульный корабль «Иван Папанин» — первый российский боевой ледокол — способен не только проламывать лед. Такую оценку корабль получил от обозревателя американского журнала The National Interest (NI) Питера Сучиу.

Автор напоминает, что Иван Папанин станет первым из четырех боевых ледоколов проекта 23550 Военно-морского флота (ВМФ) России, предназначенных для патрулирования российских территориальных вод в Арктике.

Обозреватель отмечает, что ледокол получил, в частности, радиолокационную станцию МР-352 «Позитив» для обнаружения воздушных и надводных угроз, а также вертолетную площадку для Ка-27, которые смогут решать противолодочные задачи.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

«Будучи патрульным судном, он вооружен для борьбы с вражескими военными кораблями, хотя его вооружение несколько менее впечатляющее, чем у обычного крейсера», — говорится в публикации.

Ранее ТАСС сообщил, что в Североморске на головном патрульном корабле «Иван Папанин» проекта 23550 прошла церемония подъема флага ВМФ РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Власти США захотели признать Россию спонсором терроризма

    В российский суд поступило беспрецедентное дело об оспаривании материнства

    Популярный российский блогер отравился в ресторане и вызвал скорую

    Российский боевой «Иван Папанин» получил оценку в США

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости