Тренер назвал причину смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике

Тренер Книга: Причиной смерти олимпийского чемпиона Чемеркина стал тромб

Тренер Владимир Книга назвал причину смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина. Его слова приводит ТАСС.

Книга заявил, что причиной смерти мог стать тромб. Он отметил, что тело направлено на судебно-медицинское вскрытие, которое установит точную причину. По словам его жены, утром самочувствие Чемеркина было нормальным, однако позже ему стало плохо.

О смерти Чемеркина стало известно 12 сентября. Федерация тяжелой атлетики России выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Чемеркин стал олимпийским чемпионом в супертяжелом весе на Играх-1996 в Атланте. Спустя четыре года на ОИ в Сиднее он завоевал бронзу. Кроме того, россиянин четырежды побеждал на чемпионате мира и дважды — на первенстве Европы.