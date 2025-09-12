Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
1:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:4
3-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
0:0
1-й тайм
live
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шанхайские Драконы
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|1/2 финала
Байер
Сегодня
21:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|3-й тур
18:47, 12 сентября 2025Спорт

Тренер назвал причину смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике

Тренер Книга: Причиной смерти олимпийского чемпиона Чемеркина стал тромб
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тренер Владимир Книга назвал причину смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина. Его слова приводит ТАСС.

Книга заявил, что причиной смерти мог стать тромб. Он отметил, что тело направлено на судебно-медицинское вскрытие, которое установит точную причину. По словам его жены, утром самочувствие Чемеркина было нормальным, однако позже ему стало плохо.

О смерти Чемеркина стало известно 12 сентября. Федерация тяжелой атлетики России выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Чемеркин стал олимпийским чемпионом в супертяжелом весе на Играх-1996 в Атланте. Спустя четыре года на ОИ в Сиднее он завоевал бронзу. Кроме того, россиянин четырежды побеждал на чемпионате мира и дважды — на первенстве Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    Продажи смартфонов Apple и Samsung рухнули

    Главком НАТО в Европе раскрыл детали новой операции «Восточный страж»

    Раскрыта стоимость заказного убийства в России

    Валя Карнавал похвасталась фигурой в микрошортах

    Авиакомпания отказала в посадке на рейс мальчику-инвалиду и довела его до слез

    Олень насадил на рога идущего за пивом мужчину

    На улицах Москвы заметили первый частный Aurus Arsenal

    Патриарх Кирилл заявил об испугавшем россиян православном мероприятии

    В США задумались о механизме изъятия российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости