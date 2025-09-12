Учительница избежала тюрьмы за секс со школьником

WDSU: В США учительница из Луизианы избежала тюрьмы за совращение школьника

Учительницу из американского штата Луизиана за совращение школьника на 15 лет внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает WDSU.

Алексу Уингертер, которая работала в школе городе Слайделл, арестовали в марте 2024 года. По данным следствия, женщина вступила в сексуальные отношения с 18-летним учеником выпускного класса. Кроме того, она отправляла ему непристойные фотографии в социальных сетях.

Как сказано в обвинительно заключении, следователям удалось доказать, что Уингертер занималась сексом как минимум с одним школьником. При этом ее также судили за то, что она водила нескольких юношей в бары и покупала им выпивку. 8 сентября Уингертер признала себя виновной, но тюрьмы избежала.

Ее судили только за сексуальные домогательства учителя к ученику, так как пострадавший уже достиг возраста согласия, который в Луизиане составляет 17 лет.

Ранее в американском городе Вэлли-Миллс, штат Техас, арестовали школьную учительницу. Женщину подозревают в изнасиловании 16-летнего подростка.