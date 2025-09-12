Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 12 сентября 2025Из жизни

Учительница избежала тюрьмы за секс со школьником

WDSU: В США учительница из Луизианы избежала тюрьмы за совращение школьника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom  

Учительницу из американского штата Луизиана за совращение школьника на 15 лет внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает WDSU.

Алексу Уингертер, которая работала в школе городе Слайделл, арестовали в марте 2024 года. По данным следствия, женщина вступила в сексуальные отношения с 18-летним учеником выпускного класса. Кроме того, она отправляла ему непристойные фотографии в социальных сетях.

Как сказано в обвинительно заключении, следователям удалось доказать, что Уингертер занималась сексом как минимум с одним школьником. При этом ее также судили за то, что она водила нескольких юношей в бары и покупала им выпивку. 8 сентября Уингертер признала себя виновной, но тюрьмы избежала.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Ее судили только за сексуальные домогательства учителя к ученику, так как пострадавший уже достиг возраста согласия, который в Луизиане составляет 17 лет.

Ранее в американском городе Вэлли-Миллс, штат Техас, арестовали школьную учительницу. Женщину подозревают в изнасиловании 16-летнего подростка.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Губернатор раскрыл подробности об атаке ВСУ на граничащий с Подмосковьем регион

    Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

    Российский военный дезертировал из части и занялся наркоторговлей

    В российском аэропорту задержали или отменили более 50 рейсов

    Появились подробности о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

    Число ударов ВСУ по российскому региону снизилось

    Стартовали военные учения России и Белоруссии

    Командование ВСУ бросило в окружении группу штурмовиков в Сумской области

    В Крыму выдвинут требование Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости