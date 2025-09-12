В Бишкеке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Бишкеке

В столице Киргизии — Бишкеке — произошло землетрясение. Магнитуда оценивается в 4,3, а толчки ощущались во всех районах города, передает AKIPress. Эпицентр находился вблизи села Беш-Кюнгей.

Как отметил директор Национальной академии наук и Института сейсмологии Канат Абдрахматов, землетрясение было слабым, так что афтершоков можно не ожидать. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В четверг, 11 сентября, сообщалось о землетрясении в Турции. Оно произошло в 70 километрах к северо-востоку от турецкой столицы, неподалеку от города Каледжик. Магнитуда землетрясения составила 4,1.

А за несколько дней до этого подземные толчки зафиксировали в Тихом океане неподалеку от островного государства в Меланезии Вануату. Эпицентр залегал на уровне 10 километров под водой и располагался в 489 километрах от города Исангел в Вануату и в 591 километре от столицы островного государства Фиджи Сувы.

