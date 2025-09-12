Россия
17:51, 12 сентября 2025

В Госдуме прокомментировали заявление Каллас о завершении СВО

Алан Босиков
Фото: Yves Herman / Reuters

В Госдуме прокомментировали заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о сроках завершения СВО. Оценку ее высказыванию дал депутат Андрей Колесник в беседе с журналистами «Аргументов и фактов».

Перед этим Каллас предположила, что вооруженное противостояние на Украине продлится «еще пару лет».

Колесник согласился с тем, что рано или поздно СВО закончится, при этом обязательным условием он назвал победу России. Вместе с тем политик счел заявление Каллас безосновательным. «Может, на двойки училась, и у нее такие ассоциации неприятные. С тех пор, видимо, комплекс неполноценности развился», — сказал он.

Депутат считает, что предсказать срок завершения спецоперации невозможно. Что касается слов Каллас, то «не стоит прислушиваться к подобным заявлениям», — добавил он.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ Александр Перенджиев заявил, что Каллас «в определенном смысле» права в своем прогнозе о завершении боевых действий в зоне СВО. Он назвал два года реалистичным сценарием окончания боевых действий в случае, если речь будет о полном освобождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Одессы и Николаева.

Тем временем на опубликованном Минобороны России видео брифинга начальника Генштаба Валерия Герасимова была замечена карта Украины, лишенной выхода к морю.

