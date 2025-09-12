Спорт
09:59, 12 сентября 2025Спорт

В IBU обвинили бывшее руководство организации в защите интересов России

Пресс-служба IBU обвинила бывшее руководство союза в защите интересов России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Андерс Бессеберг

Андерс Бессеберг. Фото: Vianney Thibaut / Agence Zoom / Getty Images

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) обвинила бывшее руководство организации в защите интересов России. Об этом сообщает ТАСС.

В IBU отметили, что особенно это касается антидопингового контекста. «IBU рассмотрел эти случаи, и бывший президент организации Андерс Бессеберг недавно был пожизненно отстранен от биатлона решением CAS, а также приговорен к трем годам тюремного заключения в Норвегии», — заявили в союзе.

11 сентября бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил IBU в систематическом сокрытии допинговых нарушений. Он отметил, что это происходило в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что Бессеберга осудили за коррупционные преступления, совершенные во время пребывания на посту президента IBU. Суд признал функционера виновным в получении взяток деньгами и ценными подарками, а также оплаченными услугами проституток и охотничьими поездками в Россию, Австрию и Чехию. Бессеберг свою вину не признал и отверг все обвинения в связях с Россией.

    Все новости