Дмитрук: Убийство Кирка может раскрыть Трампу сущность власти Зеленского

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка может раскрыть сущность украинских властей при президентстве Владимира Зеленского перед американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Сегодня Дональд Трамп, его окружение и его команда должны ясно понять: режим Зеленского — это не просто внутренняя украинская проблема. (...) Пока этот режим существует, он будет угрожать не только Украине, но и самим США, убивая их граждан даже на их земле», — написал он.

Депутат также связал убийство Кирка с покушением на Дональда Трампа в 2024 году. По его словам, «под прицелом» находятся все, кто «говорит о мире и исповедует христианство».

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в университете в Юте. Он попал в больницу и находился в критическом состоянии. Позднее президент США сообщил о смерти политика.

Ранее Артем Дмитрук обвинил Зеленского в ослаблении канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Парламентарий подчеркнул, что более шести миллионов граждан Украины являются прихожанами УПЦ и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от «партии войны».