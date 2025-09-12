Названы возможные альтернативы Lada для использования в такси

«Ъ»: В список разрешенных для использования в такси машин могут включить Solaris

Предварительный список автомобилей, которые с весны 2026 года будут разрешены к использованию в таксомоторных перевозках, включает в себя, помимо продукции «АвтоВАЗа», модели «Москвич», Evolute, Haval, Solaris и Sollers. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Список окончательно не сформирован, обсуждения еще продолжает. Один из собеседников издания считает, что окончательно его утвердят осенью, но не в сентябре. В Минпромторге на это сообщили, что сведения о конкретных моделях будут доступны до конца года.

Для возможности регистрации в реестре такси с 1 марта автомобиль должен удовлетворять одному из трех критериев. Первый из них связан с баллами по локализации, их должно быть не меньше 3,2 тысячи. Условию удовлетворяет вся линейка автомобилей Lada.

Для попадания под второй критерий машина должна выпускаться в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Такой СПИК имеется у производителя электромобилей Evolute.

