Арестованный за избиение дочери в США российский бизнесмен признал вину

Арестованный за избиение дочери в США бизнесмен Севастьянов признал вину

Российский бизнесмен Андрей Севастьянов, арестованный в Майами, США, за избиение двухлетней дочери, признал вину. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

Известно, что 37-летний владелец бренда маникюрной продукции во время отпуска вышел из себя, вследствие чего стал пинать и тянуть за волосы ребенка. Камера отеля зафиксировала инцидент, на следующее утро после которого мужчину забрала местная полиция.

На суде Севастьянов признал вину, в результате чего ему вынесен приговор в виде 90 дней заключения под стражей в тюрьме округа Майами-Дейд, а также домашнего ареста в течение двух лет и пяти лет под наблюдением органов. При этом известно, что 100 дней предприниматель уже провел под стражей. Кроме того, он будет обязан пройти курсы по управлению гневом и воспитанию детей.

В мае сообщалось, что российский турист избил и пытался душить дочь во время отдыха в США и был арестован.