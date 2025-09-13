Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:50, 13 сентября 2025Мир

Большинство стран ООН не поддержали заявление о причастности России к БПЛА в Польше

Большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к БПЛА в Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Большинство стран ООН не поддержали заявление о причастности России к инциденту с БПЛА в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что под совместным заявлением подписались только 46 из 193 членов организации. Среди поддержавших заявление, помимо Польши, Венгрия, Австрия, Великобритания, Бельгия, ФРГ, Греция, Испания, Норвегия, США, Украина, Япония. Правительства этих стран отметили, что Москва 19 раз нарушила воздушное пространство Польши. Россию обвинили в том, что «этой провокацией» страна якобы способствовала эскалации конфликта.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 БПЛА. Варшава, не приведя никаких доказательств, обвинила в произошедшем Москву. В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.

В свою очередь, глава США Дональд Трамп заявил, что инцидент с дронами в Польше мог произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен ситуацией, и выразил надежду на ее урегулирование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о новой операции «Поток»

    Пушков дал совет президенту Финляндии по поводу Зеленского

    Зеленский обвинил Китай в нежелании содействовать Украине

    Названа главная причина ограничения помощи Украине со стороны Европы

    Большинство стран ООН не поддержали заявление о причастности России к БПЛА в Польше

    Политолог назвал предположительное происхождение сбитых в Польше БПЛА

    Стали известны подробности убийства соратника Трампа

    Страны-члены G7 договорились усилить помощь Украине

    Глава Минфина США назвал способ помочь украинскому урегулированию

    Страны G7 решили ускорить переговоры о замороженных российских активах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости