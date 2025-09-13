Большинство стран ООН не поддержали заявление о причастности России к БПЛА в Польше

Большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к БПЛА в Польше

Большинство стран ООН не поддержали заявление о причастности России к инциденту с БПЛА в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что под совместным заявлением подписались только 46 из 193 членов организации. Среди поддержавших заявление, помимо Польши, Венгрия, Австрия, Великобритания, Бельгия, ФРГ, Греция, Испания, Норвегия, США, Украина, Япония. Правительства этих стран отметили, что Москва 19 раз нарушила воздушное пространство Польши. Россию обвинили в том, что «этой провокацией» страна якобы способствовала эскалации конфликта.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 БПЛА. Варшава, не приведя никаких доказательств, обвинила в произошедшем Москву. В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.

В свою очередь, глава США Дональд Трамп заявил, что инцидент с дронами в Польше мог произойти по ошибке. Он также подчеркнул, что недоволен ситуацией, и выразил надежду на ее урегулирование.