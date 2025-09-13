Спорт
Сибирь
1:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
1:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
ХК Сочи
2:0
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шанхайские Драконы
4:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
68:94
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|1/2 финала
Байер
3:1
Завершен
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|3-й тур
00:38, 13 сентября 2025Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсий

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал размер пенсий
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал размер российских пенсий. Его слова приводит Sport24.

Бывший спортсмен заявил, в стране «самая богатая территория земного шара», но обсуждается пенсия в 20 тысяч рублей, на которую трудно что-либо купить. Тихонов призвал депутатов проехаться по стране, прежде чем критиковать тех, кто говорит о проблемах пенсионеров.

Ранее Тихонов назвал себя нищим. Он отметил, что живет на три пенсии в 140 тысяч рублей.

Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион (1968, 1972, 1976, 1980) и 11‑кратный чемпион мира. Кроме того, он является заслуженным мастером спорта СССР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    «От Крайнего Севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Трамп начал расследование в отношении Джорджа Сороса

    Симоньян назвала знак победы России в СВО

    Врач 30 лет хранил тела супружеской пары в морозилке

    «Низший уровень юмора». Зумеры восстали против миллениалов и издеваются над их шутками. Почему поколение Z не считает их смешными?

    На Украине сообщили о новой операции «Поток»

    Назван способ сохранить мужское здоровье после 30 лет

    Раскрыты новые детали о подозреваемом в убийстве Чарли Кирка

    Путин назвал семью главным хранителем культуры

    Все новости