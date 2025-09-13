Спорт
09:44, 13 сентября 2025Спорт

Израильских шахматистов вынудили сняться с международного турнира

Израильских шахматистов вынудили сняться с турнира в Испании
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: SaiArLawKa2 / Shutterstock / Fotodom  

Израильских шахматистов вынудили сняться с международного турнира Open Basque Country в Испании. Об этом сообщает El País.

По информации источника, семеро израильских спортсменов отказались от соревнований после того, как организаторы публично выступили против их участия. Отмечается, что по правилам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) испанская сторона была обязана принять заявки игроков из Израиля под угрозой санкций, однако его руководство заявило о резком неприятии их приезда.

14 августа специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от турниров. Она поделилась постом УЕФА о смерти бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль‑Обейда, который стал жертвой удара израильской армии по мирному населению.

В декабре 2024 года ФИДЕ продлила разрешение российским шахматистам выступать под флагом организации. Россиянам и также белорусским шахматистам разрешено играть под флагом федерации до 1 января 2026 года.

    Все новости