Кадыров заявил о сокращении безработицы в Чечне

Кадыров сообщил, что сократил безработицу в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сократил безработицу в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76 процентов, а население — 950 тысяч человек. Сегодня население — 1 миллион 570 тысяч и безработица — около 4,5 процента. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения», — рассказал он.

Политик считает, что подобными темпами проблема безработицы в регионе может решиться в ближайшие несколько лет. Отдельную роль, подчеркнул Кадыров, играют в этом развитие туризма, реализация инвестпроектов, а также малый и средний бизнес.

