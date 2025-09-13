Не оплатившие проезд мужчины набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье

В Подмосковье мужчины, не оплатившие проезд, набросились с ножом на контролера электрички. Об этом сообщает УТ МВД России по ЦФО.

Отмечается, что инцидент произошел в электропоезде «Волоколамск — Серпухов». Так, трое пассажиров отказались оплачивать проезд, а затем стали вести себя агрессивно, нецензурно выражаться и угрожать сотруднику ножом. Другие пассажиры заступились за контролера, вследствие чего конфликт перерос в драку.

Сотрудники ОМОН «Меч» задержали правонарушителей и доставили в дежурную часть транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство.

Ранее в сентябре в Петербурге подрались больше десятка водителей. Сообщалось, что у мужчин был корпоратив, а когда они вышли на улицу, то затеяли разборки.