15:03, 13 сентября 2025Спорт

Родченков признался в проблемах с психикой

Информатор WADA Родченков: Одиночество негативно отразилось на моей психике
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» признался в проблемах с психикой. Отрывок приводит Sport24.

Родченков заявил, что одиночество негативно отразилось на его психике, вызвав тоску и подавленность. Он добавил, что ориентироваться в датах и днях недели ему удавалось лишь с помощью дневника. «Мое определение одиночества — это когда некому рассказать неприличный анекдот», — подчеркнул информатор WADA.

Родченков анонсировал выход новой книги в 2023 году. Тогда он рассказал, что книга будет раскрывать историю российского допинга, на этот раз основываясь на его дневниках.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Показания Родченкова послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулся с дисквалификацией, аннулированием результатов и лишением наград.

    Все новости