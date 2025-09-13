Рабочие устроили массовую драку в Москве из-за неподеленной траншеи

Российские рабочие устроили массовую драку и попали на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел 11 сентября в Москве. Местные жители рассказали, что одна бригада выкопала траншею и заявила, что она предназначена для выкладки бордюра. В то же время другая бригада придерживалась иного мнения, полагая, что углубление нужно для прокладки кабеля.

В результате спор из-за неподеленной траншеи перерос в массовую драку, в которой приняли участие 30 человек. Очевидцы вызвали полицию, которая разняла рабочих и 16 из них доставила в отделение. В ходе разбирательства зачинщиками объявили двоих. Сообщается, что им грозит уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

