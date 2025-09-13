Депутат Юрченко: Военные РФ взяли в полуохват Запорожье

Российские бойцы, освобождая новые города Днепропетровской области, берут в полуохват город Запорожье. Он находится под контролем Вооруженных сил Украины. Такое мнение ТАСС высказал депутат Заксобрания региона Сергей Юрченко.

«Наши войска, продвигаясь в Днепропетровской, берут в полуохват город Запорожье. Стоит отметить, что двигаются они без "мясных штурмов", выбирая стратегию фронтальных ударов или котлов, в отличие от украинской армии», — объяснил политик.

По словам Юрченко, в лобовых штурмах не всегда есть смысл, так как зачастую есть возможность обхода.

Ранее Сергей Юрченко рассказал, что украинская армия при отступлении применяет тактику выжженной земли. Он добавил, что российские военные помогают жителям освобожденных населенных пунктов. В частности, предоставляют им гуманитарную помощь и коридоры выхода.

В свою очередь, политолог Александр Переджиев выступил с прогнозом, что специальная военная операция (СВО) закончится в 2027 году, а российские войска возьмут под контроль Одессу и Николаев.