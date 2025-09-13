Бывший СССР
Семью экс-президента Киргизии решили принудительно выселить из дома

Семью экс-президента Киргизии Атамбаева принудительно выселяют из дома в Кой-Таш
Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Семью экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселяют из дома в селе Кой-Таш, об этом рассказала дочь политика Алия Шагиева в соцсетях, передает «Интерфакс».

Она сообщила, что пришли несколько десятков человек, некоторые в милицейской форме, остальные в штатском. Они сломали дверь, разбили окна и начали выносить мебель. Документов при этом люди не предъявили.

В Государственном агентстве по управлению госимуществом Киргизии заявили, что суд принял решение вернуть в государственную собственность участок в Кой-Таш, где находится дом Атамбаева. На этой территории планируется строительство детсада и дома престарелых.

В июне суд Первомайского района Бишкека заочно приговорил экс-президента Киргизии к 11,5 года лишения свободы. Бывшего главу государства признали виновным в совершении ряда преступлений, в частности, в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш в Чуйской области, а также в коррупции при модернизации Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Бишкека.

В приговоре суда сказано, что политик причастен к организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш в 2019 году. Летом 2019 года киргизские силовики попытались задержать экс-президента страны в его резиденции в селе Кой-Таш, однако им пришлось вступить в столкновения со сторонниками Атамбаева.

