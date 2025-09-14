Аэропорт Пулково ограничил полеты на фоне атаки беспилотников

Росавиация: Аэропорт Пулково временно ограничил полеты

Петербургский аэропорт Пулково временно ограничил полеты, об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены с 03:43 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

О закрытии аэропорта стало известно на фоне атаки беспилотников в Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Киришей в ночь на 14 сентября сбили три дрона. Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ, оно уже ликвидировано, пострадавших нет.

В Лужском районе Ленинградской области на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного поезда. Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы, уточнил губернатор.

