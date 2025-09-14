Путешествия
Временные ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Как отметили в ведомстве, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. «Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

1 сентября в аэропорту Нижнего Новгорода также были введены ограничения на полеты.

Кроме того, 7 сентября сотни пассажиров застряли в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде.

