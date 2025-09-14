Борис Джонсон устроил в Киеве перепалку с европейским лидером

Iltalehti: Борис Джонсон устроил перепалку с президентом Финляндии в Киеве

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устроил в Киеве перепалку с президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

По информации издания, перепалка началась после публичного напоминания Стубба Джонсону о выходе Великобритании из Евросоюза во время обсуждения членства Украины в объединении. Они обсуждали это в качестве пункта гарантии безопасности Киеву.

В ответ Джонсон обвинил Стубба в «бездействии и пустословии». Экс-премьер также обвинил «коалицию желающих» в неспособности решить реальные проблемы.

13 сентября Борис Джонсон приехал с визитом в Одессу. До этого он призвал разрешить Вооруженным силам Украины бить по военным базам внутри России, добавив, что сейчас Украина больше всего нуждается в финансовой помощи для развития оборонных способностей.