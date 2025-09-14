Спорт
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|4-й тур
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Крылья Советов
0:0
Перерыв
live
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
15:18, 14 сентября 2025Спорт

Бывший чемпион мира по боксу умер в 46 лет

Бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон умер в 46 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Craig Brough / Action Images / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В полиции Манчестера заявили, что тело Хаттона было обнаружено в его доме утром в воскресенье, 14 сентября. Отмечается, что смерть не была насильственной.

За свою профессиональную карьеру с 1997 по 2012 год Хаттон завоевал титулы IBF и WBA в двух весовых категориях — первом полусреднем и полусреднем весе. В июле 2025 года спортсмен объявил о возвращении на ринг ради боя, который должен был пройти в Дубае в декабре, спустя 13 лет после последнего профессионального поединка.

