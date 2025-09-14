Мир
Член ЕС отрекся от участия в НАТО

Глава МИД Австрии: Вена не поддерживает членство в НАТО, сохраняя нейтралитет
Фото: Getmilitaryphotos / Shutterstock / Fotodom

Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что Вена не поддерживает возможное членство в НАТО, сохраняя имеющийся у страны нейтралитет. Ее слова приводит Bloomberg.

По словам Майнл-Райзингер, Австрия должна усилить свой вес в мировой дипломатии, став центром разрешения конфликтов. При этом, отмечает дипломат, Вене необходимо сохранять нейтралитет.

«Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО», — подытожила глава ведомства.

Однако в июле Беате Майнль-Райзингер объявила, что государство готово вступить в НАТО из-за России. Позже зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Австрии в НАТО чревато внешнеполитическими издержками.

Австрия является членом Европейского союза, при этом не вступая в НАТО с момента его основания.

