Депутаты выбрали губернатора в российском регионе

Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого автономного округа

Ирина Гехт избрана на должность губернатора Ненецкого автономного округа (НАО), сообщается на сайте Собрания депутатов региона.

Депутаты регионального парламента избрали главу региона открытым голосованием. За кандидатуру Гехт проголосовало 16 депутатов, за депутата окружного Собрания Михаила Райна — три парламентария. Ни одного голоса не получила третий кандидат — депутат Совета Заполярного района Татьяна Антипина. Все трое были внесены в список для избрания президентом России.

Владимир Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности руководителя НАО в марте этого года. До этого она занимала должность председателя правительства Запорожской области.

Летом Гехт, в частности, отметила, что тема объединения Ненецкого автономного округа с Архангельской областью не поднимается, несмотря на то что руководители регионов в 2020 году подписали меморандум об образовании нового субъекта РФ путем объединения.

