00:25, 14 сентября 2025Спорт

Дзюба рассказал о превосходстве над Роналду

Дзюба: Единственное, в чем я обхожу Роналду, — я более командный игрок
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о превосходстве над форвардом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его цитирует «Матч ТВ».

«Криштиану — великий. Но единственное, в чем я его обхожу, — я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле», — заявил Дзюба.

13 сентября «Акрон» в гостях проиграл «Краснодару» со счетом 1:2. Единственный мяч в составе тольяттинцев забил 37-летний Дзюба, реализовавший пенальти. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба принял участие в восьми матчах, в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

10 сентября 40-летний Роналду забил сборной Венгрии и повторил рекорд по количеству голов в отборочных турнирах к чемпионатам мира. Этот гол стал для португальца 39-м, забитым в отборах к мировым первенствам. Таким образом, нападающий сравнялся с игроком сборной Гватемалы Карлосом Руисом, которому это достижение покорилось в 2016 году.

