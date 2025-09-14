Раскрыты подробности внедрения цифрового рубля

Доцент Главина: Массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года

Доцент экономического факультета РУДН Софья Главина сообщила агентству «Прайм», что широкое введение цифрового рубля запустят 1 сентября 2026 года, но некоторые подготовительные шаги начнутся до конца текущего года.

С 1 октября 2025 года стартует начальный этап подготовки: некоторые расходные позиции федерального бюджета будут реализовываться через цифровой рубль. Список таких позиций утвердит правительство вместе с Центробанком.

С 1 января 2026 года все доходные и расходные позиции федерального бюджета смогут быть проведены в цифровых рублях. А с 1 июля 2027 года этот подход распространится на региональные бюджеты.

Для крупных банков и крупных торговых сетей возможность совершения операций с цифровыми рублями должна быть обеспечена к сентябрю будущего года. Остальные банки и компании подтянутся до сентября 2028 года, отметила Главина.

Весной глава Минфина Антон Силуанов анонсировал, что масштабное внедрение цифрового рубля в России с большой долей вероятности произойдет в следующем году. В июле президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.