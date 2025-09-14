В России высказались о возможности отказа Евросоюза от российской нефти

Депутат Делягин: США могут добиться от ЕС сокращения закупки российской нефти

США могут добиться от Евросоюза сокращения закупки российской нефти, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Теоретически это выполнимо. Европейцы сократили закупки нашего газа в 12,5 раза. Правда, значительная часть российского дешевого трубопроводного газа заменена дорогим сжиженным природным газом, тоже нашим. Часть поставляется напрямую, а часть поставляется через американцев. С нефтью можно сделать такой же финт, что прекратятся поставки нефти из России, но эта нефть будет закупаться через Турцию или США. Соответственно, продаваться она будет по более высокой цене. Логика [президента США Дональда] Трампа ровно в этом», — отметил Делягин.

По словам депутата, сейчас европейские лидеры отказались от предложения Трампа сгоряча.

«Если американцы будут настойчивы, то, может быть, не при Трампе, может быть, при [вице-президенте США Джей Ди] Вэнсе, они смогут этого добиться. Нам к тому времени это будет абсолютно безразлично. Но для европейцев это будет довольно болезненной проблемой. Но, в конце концов, любой дурак должен платить за свою глупость. Это касается и европейцев», — заключил он.

Ранее обозреватель Мэгги Хаберман в статье для американской газеты The New York Times (NYT) напомнила, что Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами заявил, что он хотел бы, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие, по ее мнению, вряд ли будет выполнено.

О том, что Трамп призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти, стало известно 4 сентября.

