В России высказались о возможности отказа Евросоюза от российской нефти

Депутат Делягин: США могут добиться от ЕС сокращения закупки российской нефти
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

США могут добиться от Евросоюза сокращения закупки российской нефти, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Теоретически это выполнимо. Европейцы сократили закупки нашего газа в 12,5 раза. Правда, значительная часть российского дешевого трубопроводного газа заменена дорогим сжиженным природным газом, тоже нашим. Часть поставляется напрямую, а часть поставляется через американцев. С нефтью можно сделать такой же финт, что прекратятся поставки нефти из России, но эта нефть будет закупаться через Турцию или США. Соответственно, продаваться она будет по более высокой цене. Логика [президента США Дональда] Трампа ровно в этом», — отметил Делягин.

По словам депутата, сейчас европейские лидеры отказались от предложения Трампа сгоряча.

«Если американцы будут настойчивы, то, может быть, не при Трампе, может быть, при [вице-президенте США Джей Ди] Вэнсе, они смогут этого добиться. Нам к тому времени это будет абсолютно безразлично. Но для европейцев это будет довольно болезненной проблемой. Но, в конце концов, любой дурак должен платить за свою глупость. Это касается и европейцев», — заключил он.

Ранее обозреватель Мэгги Хаберман в статье для американской газеты The New York Times (NYT) напомнила, что Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами заявил, что он хотел бы, чтобы они сократили закупки российской нефти. Это условие, по ее мнению, вряд ли будет выполнено.

О том, что Трамп призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти, стало известно 4 сентября.

