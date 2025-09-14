В российском регионе природный пожар подобрался к жилым домам

В Ростовской области разгорелись лесные пожары

В Ростовской области бушуют лесные пожары. Возгорание возникло из-за пала сухостоя, передает местный портал 161.ru.

Пожар разгорелся на северной окраине села Кулешовка. Из-за сильного ветра он вскоре подобрался к жилым домам. В частности, огонь перекинулся на баню по улице Береговой. Из-за сильного задымления в регионе пришлось перекрыть участок с 1-го по 17-й километр трассы Ростов — Азов. В результате в обе стороны дороги образовалась пробка длиною почти четыре километра.

К четырем часам дня пожарные локализовали пламя, его площадь, как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара задействовано 40 человек и 15 единиц техники. Как уточняется, угрозы для населения нет.

В конце августа после падения обломков беспилотника загорелся лес у села Криница. Пламенем оказалась окружена группа туристов из 23 человек — они отдыхали на нудистском пляже. Их эвакуировали. Площадь лесного пожара достигла 39 гектаров. В начале сентября ситуация повторилась. Возгорание возникло в районе населенного пункта Пшада. Его удалось оперативно потушить, площадь воспламенения составила 0,03 гектара.