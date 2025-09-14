Спорт
12:28, 14 сентября 2025Спорт

Сборная Украины по пляжному футболу бойкотировала матч с белорусами в Евролиге

Сборная Украины по пляжному футболу бойкотировала матч с Белоруссией в Евролиге
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от матча за третье место Суперфинала Евролиги против национальной команды Белоруссии. О решении бойкотировать встречу сообщается на сайте Ассоциации пляжного футбола Украины.

Встреча за бронзу была запланирована на воскресенье, 14 сентября, однако из‑за снятия украинской сборной техническая победа будет присуждена Белоруссии. Для белорусской команды это станет третьей подряд бронзой в Евролиге.

В полуфинале турнира в итальянском Виареджо украинцы уступили Италии — 1:4, а белорусы проиграли Испании — 3:6.

Суперфинал Евролиги — заключительный турнир сезона Европейской лиги пляжного футбола с участием лучших сборных по итогам этапов. После 2022 года украинские спортивные федерации неоднократно объявляли бойкоты матчей против команд из России и Белоруссии, объясняя это позициями безопасности и принципиальной политикой.

    Все новости