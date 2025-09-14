Скандально известный российский многоженец дал показания по делу об изнасиловании дочери

Адвокат Почуев: Многоженец Сухов дал показания по делу об изнасиловании дочери

Скандально известный российский многоженец Иван Сухов дал показания по делу об изнасиловании дочери. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев, передает «Абзац» в Telegram.

«Он дал развернутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу», — заявил защитник Сухова.

Также, по его словам, была запрошена очная ставка между Суховым и его дочерью. Кроме того, девушку потребовали проверить на употребление запрещенных веществ.

Старшая дочь обвинила многоженца Сухова в домогательствах в начале июня. Она заявила, что терпела действия интимного характера со стороны отца с 14 лет. После проверки и необходимых экспертиз в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что показания дочери о развратных действиях многоженца и отца 14 детей Ивана Сухова подтверждаются в ходе расследования.