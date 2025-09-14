Силовые структуры
Скандально известный российский многоженец дал показания по делу об изнасиловании дочери

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Саша Сулим / YouTube

Скандально известный российский многоженец Иван Сухов дал показания по делу об изнасиловании дочери. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев, передает «Абзац» в Telegram.

«Он дал развернутые показания, подтверждающие его невиновность и оговор со стороны дочери под воздействием представителей ток-шоу», — заявил защитник Сухова.

Также, по его словам, была запрошена очная ставка между Суховым и его дочерью. Кроме того, девушку потребовали проверить на употребление запрещенных веществ.

Старшая дочь обвинила многоженца Сухова в домогательствах в начале июня. Она заявила, что терпела действия интимного характера со стороны отца с 14 лет. После проверки и необходимых экспертиз в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что показания дочери о развратных действиях многоженца и отца 14 детей Ивана Сухова подтверждаются в ходе расследования.

