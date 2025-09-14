Ульянов указал на нежелание Польши получить консультации от России по инциденту с БПЛА

Министерство обороны Польши отказалось консультироваться с российским оборонным ведомством по инциденту с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил постпред России при международных организация в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.

«Министерство обороны России предложило консультации, Министерство обороны Польши не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять», — считает Ульянов.

Он добавил, что, хотя подробности инцидента пока неизвестны, польская сторона уже сделала выводы, решив, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в республике. «Зачем? Можно ли дестабилизировать ситуацию 19 безоружными беспилотниками?» — задался риторическим вопросом дипломат.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что дроны, которые якобы сбили в ночь на 10 сентября над Польшей, являются российскими, однако каких-либо доказательств он не привел. Согласно официальному комментарию Минобороны России, поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.