Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|4-й тур
Северсталь
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Крылья Советов
0:0
Перерыв
live
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
14:53, 14 сентября 2025Спорт

В России рассказали об отсутствия общения с Виктором Аном

В Союзе конькобежцев России заявили, что не общаются с шорт-трекистом Аном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joosep Martinson / International Skating Union via Getty Images

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что не общается с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном. Его слова приводит ТАСС.

«Он сейчас сидит в своей стране, и местные условия не предполагают общение», — заявил Гуляев. Он добавил, что в России его были бы рады увидеть, но это невозможно.

Ранее Гуляев рассказал, что семья Ана подвергается гонениям в Южной Корее. По его мнению, спортсмена не любят за то, что он успешно выступал в России.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Будучи трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, спортсмен позже завоевал еще три золотые медали, уже защищая цвета российского флага. Спортсмен завершил карьеру в 2020 году.

