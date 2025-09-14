В России рассказали об отсутствия общения с Виктором Аном

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что не общается с шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку Виктором Аном. Его слова приводит ТАСС.

«Он сейчас сидит в своей стране, и местные условия не предполагают общение», — заявил Гуляев. Он добавил, что в России его были бы рады увидеть, но это невозможно.

Ранее Гуляев рассказал, что семья Ана подвергается гонениям в Южной Корее. По его мнению, спортсмена не любят за то, что он успешно выступал в России.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Будучи трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, спортсмен позже завоевал еще три золотые медали, уже защищая цвета российского флага. Спортсмен завершил карьеру в 2020 году.