В Финляндии раскрыли план Зеленского по вовлечению НАТО в конфликт с Россией

Профессор Малинен: Зеленский попытается втянуть НАТО в конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский попытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, используя для этого инцидент с беспилотниками в Польше. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в соцсети Х.

Он отметил, что уже больше года звучат предупреждения о подобных операциях со стороны Киева. «Скорее всего, мы будем свидетелями того, как Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт», — полагает эксперт.

Ранее Малинен предупредил о последствиях конфликта с Россией для Финляндии. По его словам, он принесет только смерть и разрушения. Профессор также выразил надежду, что граждане Финляндии «пробудятся и осознают печальную судьбу», которую им готовит НАТО.