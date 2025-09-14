Спорт
18:24, 14 сентября 2025Спорт

Журова высказалась о возвращении российских спортсменов

Журова о возвращении спортсменов: Россия выполнила все предписания МОК
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Светлана Журова / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о возвращении российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас есть союзники в международном спорте, но их голосов недостаточно. Курс Международного олимпийского комитета (МОК) поменяется тогда, когда нас примут обратно. Россия выполнила все предписания, которые предъявлял МОК. Теперь следующий шаг за исполкомом», — заявила она.

Журова отметила, что при новой главе МОК Кристи Ковентри пока нет больших изменений в отношении к российским спортсменам. «Ее высказывания звучат более оптимистично, но надо, чтобы весь исполком проголосовал», — добавила она.

4 сентября о возвращении россиян на международные турниры высказался министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. По его словам, МОК должен восстановить ОКР в правах.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Часть из них впоследствии была допущена до соревнований в нейтральном статусе.

