Дегтярев назвал условие возвращения российских спортсменов на международные турниры

Дегтярев: Для возвращения россиян на турниры нужно восстановить в правах ОКР

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал условие, которое должно быть выполнено для возвращения представителей страны на международные турниры. Об этом сообщат ТАСС.

По словам Дегтярева, Международный олимпийский комитет (МОК) должен восстановить ОКР в правах. «Мы приветствовали избрание госпожи Кирсти Ковентри президентом МОК. И сегодня она работает, наше досье находится в юридической комиссии МОК. Мы ждем решения исполкома МОК», — заявил он.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального Олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе