Чемпиона мира в марафоне впервые в истории определил фотофиниш

Симбу выиграл марафон на ЧМ-2025, победителя впервые определил фотофиниш

Бегун из Танзании Альфонс Феликс Симбу победил в марафоне на чемпионате мира — 2025 по легкой атлетике в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию в 42 километра и 195 метров за 2 часа, 9 минут и 48 секунд. Победителя соревнований впервые в истории этой дисциплины на крупных турнирах определил фотофиниш. Симбу финишировал вместе с Анамалом Петросом из Германии, а организаторам удалось зафиксировать, что танзаниец обогнал немца на 0,03 секунды.

На нынешнем турнире это наименьший разрыв между чемпионом и серебряным призером. На стометровке у мужчин ямайский бегун Облик Севилл опередил соотечественника Кишейна Томпсона на 0,05 секунды.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит с 13 по 19 сентября. Представители России не допущены до соревнований.

