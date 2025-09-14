В трансляции чемпионата мира по легкой атлетике показали флаг России

В трансляции чемпионата мира по легкой атлетике в японском Токио показали флаг России. На это обратило внимание РИА Новости.

Инцидент произошел при показе результата российского прыгунa в высоту Данила Лысенко, который является лучшим в сезоне. По регламенту, при упоминании российских атлетов на крупных соревнованиях используется нейтральное обозначение без государственного флага.

13 июля Лысенко на Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в Бресте, показал лучший результат сезона в мире. Он преодолел высоту 2 метра и 35 сантиметров.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже в соревнованиях по плаванию у женщин также показали триколор. Перед заплывом на дистанции 200 метров брассом на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом России рядом.