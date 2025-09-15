Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:1
Перерыв
live
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
1:0
2-й период
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
13:07, 15 сентября 2025Спорт

Черчесов высказал пожелание в связи с возможным ужесточением лимита на легионеров в РПЛ

Черчесов: Не нужно делать обязательным количество россиян на поле
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказал пожелание в связи с возможным ужесточением лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он призвал не делать обязательным количество россиян на поле. «Потому что в таком случае, когда ты делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит», — отметил Черчесов.

Тренер также высказал отношение к ужесточению лимита. «Раз в министерстве такой вопрос созрел, значит, у них есть на то какие‑то причины. Но пока аргументов нам не приводили», — заявил Черчесов.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

    У известного тележурналиста нашли рак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости