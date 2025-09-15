Черчесов высказал пожелание в связи с возможным ужесточением лимита на легионеров в РПЛ

Черчесов: Не нужно делать обязательным количество россиян на поле

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказал пожелание в связи с возможным ужесточением лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он призвал не делать обязательным количество россиян на поле. «Потому что в таком случае, когда ты делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит», — отметил Черчесов.

Тренер также высказал отношение к ужесточению лимита. «Раз в министерстве такой вопрос созрел, значит, у них есть на то какие‑то причины. Но пока аргументов нам не приводили», — заявил Черчесов.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.